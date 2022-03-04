Коронавирусная пандемия будет продолжаться годами
Всемирная организация здравоохранения в течение ближайших лет не объявит об окончании коронавирусной пандемии. В этом убеждён врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По мнению доктора Тимакова, объявление об окончании пандемии не прозвучит в ближайшие годы со стороны ВОЗ. Это связано не с тем, что человечеству придется постоянно уходить на всё новые карантины, а с самой природой подобного рода вирусных заболеваний. Так, пандемии туберкулеза или ВИЧ на планете продолжаются, и в обозримом будущем их завершения не видно. То же самое будет происходить и с коронавирусом, при котором количество заболевших будет плавно изменяться. Но сам вирус никуда не исчезнет.
Впрочем, пандемия может перейти в состояние эндемии, которая считается меньшей по степени опасности для человечества. Вполне возможно, что коронавирус будет атаковать страны по примеру гриппа, вызывая резкий всплеск заболеваемости в зимние сезоны и отступая в летнее. Что же касается стран с тропическим и экваториальным климатом, то там сезонных колебаний, вероятно, не будет, и коронавирус продолжит там распространяться приблизительно по одинаковому сценарию.
Сейчас на территории России и большинства других стран мира отмечается стойкое снижение заболеваемости коронавирусом. Однако уровень смертности по-прежнему очень высок и составляет более 780 человек в сутки. Возможно, это связано с очень низким охватом вакцинацией населения, который по-прежнему никак не перевалит за 50%. Россияне вновь забросили прививки, так как услышали от экспертов об окончании пятой волны, а со стороны властей увидели целый ряд действий по смягчению существующих ограничений, включая отмену коронавирусных сертификатов и нормативов по заполняемости театров и кинотеатров. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Евгений Тимаков
Медицина
Врач-инфекционист, педиатр
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