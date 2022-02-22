Российские мыши помогут в лечении коронавируса
Выведенные в России лабораторные мыши помогут учёным нарастить темпы создания новых лекарств и вакцин от коронавируса. Они обладают способностью к лёгкому заражению SARS-CoV-2.
Мыши обладают повышенной стойкостью к коронавирусу из-за отсутствия специфического рецептора АСЕ2, который есть у человека. Этот белок пропускает патоген в наши клетки, он содержится в лёгочных тканях, сердце, почках и кишечнике. Именно его называют своеобразными воротами, через которые COVID-19 проходит в клетки. Но у мышей его нет, а имеющийся у них аналог АСЕ1 позволяет коронавирусу пробираться в клетки, но с гораздо большими усилиями. Именно поэтому мыши реже заболевают ковидом.
Эти животные являются основными лабораторными моделями для испытания многих лекарств, и подобное остро требуется именно сейчас, когда человечеству так нужны новые методы лечения коронавируса. Российские ученые модифицировали мышей, имеющих повышенную способность заболевать SARS-CoV-2. Причём для этого потребовалось использовать лишь препарат тамоксифен, который снимает характерный блок экспрессии рецептора АСЕ1. Об этом рассказал учёный Алексей Дейкин.
Ранее основными лабораторными животными при изучении препаратов для лечения и профилактики коронавируса были сирийские хомячки, обезьяны и хорьки, обладающие похожим на человека рецептором АСЕ2. Но проведение исследований на этих животных было во много раз дороже, чем если бы для данных целей использовались лабораторные мыши. И вот теперь они появились благодаря достижению российских ученых. А значит, объем исследований по данному вопросу резко вырастет не только в России, но и во многих других странах мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алексей Дейкин
Медицина
директор объединенного центра генетических технологий НИУ БелГУ
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