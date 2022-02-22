Всем подряд ревакцинация будет не нужна
Один из ведущих профессоров Оксфорда Эндрю Поллард заявил, что всей стране, вероятно, проведение ревакцинации не потребуется. Это связано с целой «стеной иммунитета».
Далеко не каждому жителю Великобритании потребуется бустерная вакцина от коронавируса каждую зиму, о которой так долго твердили эксперты. Об этом заявил один из ведущих специалистов в области коронавируса профессор Эндрю Поллард, который даёт консультации правительству страны по поводу вакцинации. Он заявил, что в стране сформировалась «стена иммунитета», с помощью которой от вируса будет защищено большинство жителей Великобритании. При этом профессор отметил, что очень разумно на призывать к вакцинации наиболее уязвимых граждан, к числу которых относятся пожилые и обладатели хронических болезней.
Его комментарии противоречат заявлениям других учёных, которые полагают, что ежегодные вакцины от коронавируса будут предлагаться всему населению точно так же, как и прививки от гриппа. А особо часто через них будут проходить лица старше 50 лет, обитатели домов престарелых, медицинские работники, беременные, а также имеющие скомпрометированную иммунную систему. Но один из создателей вакцины от AstraZeneca полагает, что в этом не будет особой необходимости, поскольку нация уже обрела популяционный иммунитет.
При этом власти Израиля уже предложили четвёртые прививки гражданам старше 60 и работникам сферы здравоохранения в начале прошлого месяца. А в феврале вторая по счёту ревакцинация распространилась на все взрослое население этого государства, которое продолжает ставить мировые рекорды по скорости вакцинации и ревакцинации граждан. Отметим, что именно Израиль первым обрёл так называемый популяционный иммунитет, который, к сожалению, не спас его от новой волны, вызванной Дельта-штаммом в прошлом году. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эндрю Поллард
Медицина
профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей и иммунитета в Оксфордском университете
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