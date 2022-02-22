Ивермектин не остановит тяжёлую форму коронавируса
Лекарственный препарат ивермектин не препятствует развитию тяжелой формы коронавируса у пациентов. Таковы итоги исследования учёных из Малайзии.
Человечество напрасно возлагало надежды на лекарственный препарат ивермектин, который изначально был разработан для борьбы со вшами и чесоткой. Однако некоторое время тому назад целый ряд исследований показал, что ивермектин вроде бы обладает потенциалом предотвращения перетекания коронавируса в тяжелую форму, после которой в некоторых случаях наступает смерть. Целый ряд исследований предполагал, что это лекарство способно побеждать вирус.
Но эксперты подвергли критике проведённые эксперименты и рассказали об их высокой уязвимости и ненадежности. Теперь они настаивают на том, что убедительных доказательств пользы ивермектина нет. Учёные из Малайзии проверили это лекарство на 490 уязвимых пациентах с коронавирусом старше 50 лет. Наблюдения проводились в больнице Raja Permaisuri Bainun Hospital, затронув период с мая по октябрь 2021 года.
Пациенты страдали изначально коронавирусом в форме от мягкой до умеренной, и приблизительно половина из них получала ивермектин для защиты от тяжелой формы. Всем больным было больше 50 лет, все имели сопутствующие заболевания, что подвергало их риску тяжёлой формы COVID-19. В группе пациентов, получавших ивермектин, тяжёлая форма развилась у 21,6%, а в группе, получавшей стандартное лечение, только у 17,3%. Это показывает, что ивермектин никакого воздействия на защиту от тяжелой формы коронавируса не оказывает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Raja Permaisuri Bainun Hospital
Медицина
Одно из ведущих лечебных и научно-исследовательских учреждений Малайзии
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