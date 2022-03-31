Ивермектин не снижает риск госпитализации из-за коронавируса
Крупное по масштабу исследование ученых из Университета Миннесоты показало, что лекарственный препарат ивермектин не уменьшает вероятности пациента с COVID-19 оказаться на больничной койке. Авторы исследования считают напрасной тратой ресурсов использование данного препарата в борьбе с коронавирусом.
Противопаразитарное лекарство ивермектин, которое приобрело особую популярность в качестве альтернативного метода лечения COVID-19 (несмотря на отсутствие каких-то серьёзных научных доказательств), в реальности не помогает жертвам коронавируса. Новое исследование показало, что этот препарат ни в малейшей степени не уменьшает симптоматику болезни и не сокращает вероятность её жертв попасть на больничную койку. Авторы исследования сравнили итоги лечения более 1 300 заражённых коронавирусом бразильцев, либо получавших ивермектин, либо находившихся на плацебо. Оказалась, что между этими двумя группами никакой существенной разницы нет.
Наблюдения подтвердили, что ивермектин ни в малейшей степени не ускоряет выздоровление от коронавируса, не сокращает риск госпитализации, тяжелой формы ковида или смерти из-за него. Авторы исследования на фоне полученных данных призывают большинство врачей отказаться от использования ивермектина в пользу других видов терапии.
На протяжении десятилетий это лекарство широко применялось для борьбы с паразитарными инфекциями. На раннем этапе пандемии, когда ученые быстро проверяли все имеющиеся препараты на предмет их эффективности в отношении COVID-19, лабораторные эксперименты на клетках показали, что ивермектин может блокировать коронавирус. Однако уже тогда скептики намекали, что в данных экспериментах использовалась очень высокая концентрация лекарства - намного выше безопасного для человека уровня. Но несмотря на это многие врачи почему-то начали прописывать ивермектин пациентам с коронавирусом, хотя ни в США, ни в других странах власти это лекарство для данных целей не одобряли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
Медицина
исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле, самых крупных городах штата Миннесота
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