Назван главный минус регенерирующейся печени
Печень обладает фантастической способностью регенерировать, что делает её уникальным органом в теле человека. Но у этой способности есть один существенный минус, как утверждают врачи.
Достаточно пересадить какому-то человеку маленький кусочек печени, как через некоторое время она разрастется до необходимого размера. Способность этого органа к регенерации поражает воображение, печень может бороться с разного рода патологическими процессами для тех пор, пока повреждения не становятся необратимыми. Но у этого свойства печени есть и один существенный минус, представляющий огромную опасность для здоровья.
Дело в том, что пока печень проявляет свои способности к регенерации и отражает атаки той или иной болезни, её симптомы могут быть не видны. А когда они уже проявляются, то речь, как правило, идёт о крайних стадиях цирроза печени или рака этого органа, на которых сделать уже ничего нельзя. Единственная надежда и в этом случае - трансплантация. Вот почему крайне важно регулярно следить за здоровьем печени, чтобы на достаточно раннем сроке выявлять любые патологические процессы, и особенно гепатит. Если эту болезнь выявить рано, то существует множество весьма эффективных лекарств в виде таблеток, которые помогут с ней справиться, так что ожидать пересадки печени уже не потребуется.
Если печень перестаёт нормально функционировать, то в ней также могут развиться и другие тяжёлые болезни, вполне излечимые на ранней стадии. Одной из самых распространённых является жировой гепатоз или скопление липидов в печени, вызывающее нехватку инсулина. Для компенсации этого негативного явления поджелудочная железа начинает производить больше инсулина, но и его со временем не хватает. В результате, в организме вырабатывается резистентность к инсулину и появляются симптомы преддиабета. Жир из печени проникает в кровоток и откладывается в артериях, что повышает риск инфаркта или инсульта. Определить эти патологические процессы можно по измерению активности Gamma-GT фермента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
Медицина
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий