Ковид превращается в простуду благодаря Омикрону
Иммунолог Владислав Жемчугов полагает, что более мягкое течение коронавирусной инфекции, которое вызывается штаммом Омикрон, приведет к исчезновению непосредственной пандемической опасности для человечества. Вполне возможно, что пандемия в ближайшее время закончится, при этом сам коронавирус никуда не исчезнет, но станет сезонной инфекцией.
Жемчугов убеждён в том, что у Омикрона есть потенциал в самое ближайшее время начисто вытеснить все предыдущие более опасные версии коронавируса, причём сделать это в масштабах всей планеты. Многие вирусы эволюционируют, становясь при этом менее тяжелыми для организма носителя, но более заразными. И это логично, поскольку вирус не заинтересован в быстром уничтожении организма, который его переносит, однако он заинтересован в том, чтобы распространяться как можно более активно и захватывать новых носителей.
Такая эволюция не раз происходила с вирусами гриппа, которые вызывали очень тяжелые для человечества вспышки («испанка» в 1918/20, «азиатский грипп» в 1958 и «гонконгский грипп» в 1968), а потом за счёт сформированного популяционного иммунитета и новой эволюции эти вирусы становились гораздо менее опасными. Речь именно о вирусах, способных к ежегодному эволюционированию, а не устойчивых по своей структуре вроде бешенства.
Однако вакцинация от коронавируса по-прежнему остаётся крайне важным мероприятием, поскольку непривитые люди чаще всего переносят коронавирус в более тяжёлой форме. Российские вакцины обеспечивают защиту от всех существующих штаммов. Конечно, заболеть коронавирусом могут и привитые, в том числе и тяжело, но это происходит в несколько раз реже и у людей, которые уже имеет какие-то тяжёлые сопутствующие заболевания, вызвавшие ослабление иммунной системы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владислав Жемчугов
Медицина
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог
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