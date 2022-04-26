Названы два возможных сценария пандемии коронавируса
Иммунолог Владислав Жемчугов полагает, что дальнейшее будущее COVID-19 может развиваться по двум возможным сценариям. Коронавирус станет сезонной болезнью вроде гриппа, или же перейдёт на животных.
У учёных нет единого мнения по поводу того, что будет с коронавирусом после завершения пандемии. Однако большинство экспертов склоняется к тому, что COVID-19 никуда не исчезнет, а будет продолжать мутировать подобно гриппу и наносить человечеству сезонные удары, конечно, с гораздо меньшей летальностью. То же самое происходило с опаснейшими штаммами гриппа, включая «испанку», азиатский и гонконгский.
Владислав Жемчугов в интервью ТАСС заявил, что первый сценарий предусматривает именно сезонность эпидемий коронавируса, которые будут плавно переходить с одного полушария на другое в соответствующее время года. Но есть и менее оптимистичный второй сценарий, при котором коронавирус может перейти на животных, превратившись в природно-очаговую инфекцию. Примерно это происходит с чумой или вирусом Эбола.
Хотя второй вариант не предусматривает непосредственной опасности для человека, так как вирус будет стремится обрести нового хозяина, он не исключает образование новых мутаций. И как только популяционный иммунитет человечества снизится, COVID-19 может обратно передаться от животных человеку, спровоцировав схожую с нынешней пандемию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владислав Жемчугов
Медицина
доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог
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