Ученые выяснили, как лишний вес связан с болью

Ученые Йельского университета, совместно с коллегами из Университета Рочестера выяснили, что у людей, которые страдают хроническими болями наблюдаются изменения в области мозга, которая связана с мотивацией и удовольствием.В ходе исследования, было организовано наблюдение за пациентами, которые на регулярной основе испытывают болезненные ощущения в области поясницы. Ученые обратили внимание на то, что добровольцы часто жалуются на сложности в получении чувства насыщения от приема пищи, постоянное испытывают голод и повышенный аппетит. Такие симптомы сопровождались структурными изменениями в некоторых отделах головного мозга.Таким образом, они пришли к выводу, что лишний вес у людей, страдающих хроническими болями, связан не со снижением физической активности, а с тем, что пища для них перестает казаться вкусной и не способна принести удовольствие.