76% жертв постковидного синдрома изначально не были госпитализированы
Исследование показало, что приблизительно 76% пациентов с постковидным синдромом изначально не попадали в больницы из-за коронавируса. А значит, данное осложнение вовсе не всегда является следствием тяжелой формы болезни.
Хотя в некоторых случаях постковидный синдром поражает тех, кто переносил коронавирус в тяжёлой форме, для большинства пациентов это не так. 76% тех, кто сталкивался с постковидным синдромом, переносил коронавирусную инфекцию изначально в легкой или средней форме, не нуждаясь в госпитализации. И вот теперь они испытывают такие длительные непреходящие симптомы, как одышка, кашель, хроническая усталость и боли в теле, которые могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Таковы итоги исследования американских ученых, пока не прошедшего через независимую научную оценку.
Автор изучили более 78 000 человек с постковидным синдромом в период с 1 октября 2021 по 31 января 2022. Было установлено, что женщины чаще мужчин сталкивались с этим расстройством, а лица в возрасте от 36 до 50 страдали постковидным синдромом чаще всего.
Большинство пациентов с этим синдромом изначально в больницы с коронавирусом не попадали. Однако это исследование предполагает, что люди с умеренной разновидностью коронавируса всё равно столкнутся с длительными проблемами со здоровьем. Исследование была наблюдательным, но оно подтверждает предыдущие предположения о том, что постковидный синдром вовсе не является проблемой только самых тяжелых коронавирусных больных. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
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