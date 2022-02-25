Миллионы детей лишились кормильцев из-за коронавируса
Во всём мире не менее 5 млн детей лишились родителей или других взрослых, осуществляющих уход за ними, из-за коронавирусной пандемии в первые 20 месяцев. К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона.
Смертность от коронавируса скоро приблизится к 6 млн человек, а это означает, что огромное количество детей остались без кормильцев или других людей, которые осуществляли за ними уход. Такие результаты показала модель учёных из Лондона, которые проанализировали информацию по коронавирусу в 21 стране с самым высоким уровнем смертности из-за пандемии. Было подсчитано, что 5,2 млн детей и подростков до 18 лет во всём мире пережили смерть родителя или дедушки с бабушкой из-за вируса к октябрю 2021 года. За 6 месяцев до этого данная цифра была в два раза ниже.
Чаще всего умирали отцы - на их долю приходится три четверти всех смертей. Две трети оставшихся без отцов детей пребывают в возрасте от 10 до 17 лет. Каждый седьмой ребенок в возрасте до четырёх лет тоже лишился отца. Исследование показало, что потерявшие взрослых родных дети чаще сталкиваются впоследствии с серьёзными нарушениями психики, а также с бедностью. Некоторые дети и подростки после такого травматического события в жизни рискуют оказаться в плохой компании и совершить жестокие преступления.
На территории Англии и Уэльса за период пандемии не менее 10 000 детей и подростков лишились родителей или воспитателей, а в США эта цифра составляла 140 000 на конец 2021 года. Любопытно, что Россия в этот список вообще не попала, несмотря на то, что у нас один из самых высоких показателей общей смертности от коронавируса в мире. Ну а из тех стран, кто всё-таки оказались в печальном рейтинге, наивысшее количество осиротевших детей приходится на Индию - 1 917 100 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
ысшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне, специализирующееся в науке, инженерии, медицине и бизнесе
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