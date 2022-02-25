Омикрон-волна в США захлёбывается
Количество суточных заражений коронавирусом в США упало до средней цифры в 87 000 в сутки. Это на 36% меньше за неделю и является вообще самым низким показателем с момента старта Омикрон-волны. Перед нами ещё одно доказательство того, что последняя, как надеются многие, масштабная волна коронавируса подходит к концу.
Заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться после того, как она достигла пика около месяца тому назад. Сейчас среднесуточное количество заражений ковидом в стране составляет 87 000 человек. Это самая низкая цифра с 1 декабря прошлого года. Также, данный показатель за последние 7 дней снизился на 36%, причём второй день последовательно количество суточных заражений устойчиво ниже 100 000 человек.
С момента пика Омикрон-волны, который был зафиксирован 15 января и составил 800 000 заражений в сутки, число суточных заражений снизилось уже на 89%. Статистика показывает, что устойчивое снижение продолжается все последние 29 дней. Причём сам Омикрон никуда не исчез, на него приходится более 99% заражений, как показывают секвенирования образцов вируса. Но резкий спад заболеваемости и относительно мягкая природа коронавируса, которые вызываются этим штаммом, дают надежду на то, что всемирная пандемия всё-таки подошла к концу.
Феномен такого же резкого сокращения заболеваемости, с какой она и росла, связанный с вариантом Омикрон, был зафиксирован и во многих других странах вроде Великобритании, Южной Африки и Дании. Аналогичную картину мы наблюдаем и в России, где также продолжается устойчивый спад заболеваемости. Кроме того, мощнейший взрыв количества заболевших в России не сопровождался таким же взрывом смертности, которая остаётся на уровне менее 800 человек в день. Следовательно, Омикрон действительно представляет собой относительно умеренную версию высоко заразного штамма, и вполне можно предположить, что это финальная стадия пандемии. К настоящему моменту более 70% всех подходящих для вакцинации американцев уже прошли через уколы, а ещё у миллионов наблюдается естественный иммунитет после перенесённой болезни. Это означает, что Омикрону просто некого больше заражать. Многие эксперты надеются, что пандемия перейдёт в эндемическую стадию, при которой люди спокойно сосуществуют с различными вирусами вроде гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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