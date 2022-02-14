Борис Джонсон объявил об окончании пандемии
Количество заражений коронавирусом в Великобритании продолжает резко снижаться. Число суточных инфекций упало на 23%, смертность сократилась ещё на 30%, так что премьер-министр объявил об окончании пандемии.
Последняя правительственная статистика из Великобритании показывает, что за истекшие сутки в стране заразилось коронавирусом 41 270 человек, это на 23% меньше в еженедельном исчисление, чем в воскресенье неделю назад. А показатель смертности опустился в том же сам исчисление ещё на 30% и составил всего 52 человека за истекшие сутки. 6 февраля или неделю назад в Великобритании было зарегистрировано 75 смертей от коронавируса.
Это показывает 12-й день подряд сокращения суточных заражений в еженедельном исчисление, данный тренд наметился 1 февраля. Что до цифр по вакцинации, то в пятницу за день 10 798 человек сделали первую дозу, 25 406 - вторую, и ещё более 40 000 прошли через бустерные прививки. Общее количество получивших не менее двух доз вакцины составляет 48,7 млн человек, что составляет более чем 85% взрослого населения Великобритании.
Борис Джонсон официально объявил о том, что пандемия в стране заканчивается. И теперь власти будут доверять людям в вопросах ухода за их здоровьем. Это значит, что не будет больше никаких жестких ограничений, и граждане сами должны регулировать собственную безопасность, используя маски и проходя через своевременную вакцинацию, как это сейчас делается в отношении эпидемий гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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