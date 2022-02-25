Экспресс-тесты на коронавирус ошибаются в 80% случаев
Учёные из Университета Бирмингема выяснили, что тесты на основе антигенов пропускают до 80% зараженных коронавирусом пациентов. Это более чем в три раза больше, чем считалось до последнего времени.
Экспресс-тесты на основе антигенов пропускают более 80% заражений, а значит, являются абсолютно ненадежными, как показало исследование ученых из Великобритании. Они воспользовались моделированием на основе информации из разных стран мира, которое показало, что эти тесты в 10 раз менее эффективны при определении коронавируса, чем об этом говорит официальная статистика.
Буквально накануне британское правительство решило отказаться от использования данных тестов с 1 апреля. Это было связано с тем, что штамм Омикрон является настолько умеренным, что эффективность его распознавания с помощью данных тестов снижается. Но отказ от этой схемы уже привёл к настоящей фармацевтической войне по поводу судьбы данных наборов. Теперь аптечные сети не знают, как от них избавиться, активно снижая расценки и демпингуя. Еще совсем недавно экспресс-тесты на основе антигенов являли собой краеугольный камень стратегии Великобритании по тестированию коронавируса, на них было потрачено более 7 млрд фунтов стерлингов.
Но существовали научные споры по поводу их чувствительности, а исследования предполагали, что в отношении штамма Омикрон данные тесты являются худшими из всех возможных. Причём этот штамм заражает самое большое количество людей, по сравнению с предыдущими версиями коронавируса, так что тестирование здесь требовалось более, чем когда-либо. Но данные тесты, как показывает статистика, с этой задачей абсолютно не справляется. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бирмингема
Медицина
один из наиболее крупных и престижных университетов Великобритании и мира. Расположен в центральной части города Бирмингем, Англия. Входит в состав элитной группы «Рассел», M5 Universities, а также является главным и самым старым среди «краснокирпичных университетов» Великобритании.
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