На Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам

– Оборудование очень современное, позволяет еще до клинических проявлений выявить новообразования. Приобретения дают нам возможность начинать раннее лечение и быстрее получать положительный результат от него. Подчеркну, что техника используется не только для жителей Невинномысска, но и Кочубеевского и Андроповского округов, а это более 250 тысяч человек, – рассказала главный врач Невинномысской городской больницы.

Недавно в этом медицинском учреждении появилось эндоскопическое оборудование и лабораторные принадлежности, которые необходимы для проведения диагностических исследований.Новейшее оборудование позволит проводить диагностические исследование в короткие сроки, это улучшит качество оказываемой медпомощи и позволит спасать большее число людей, которые столкнулись с онкологией. Не секрет, заболевание, выявленное на ранней стадии лучше поддаётся лечению.Главный врач больницы также рассказала, что из проверенных 18000 анализов более двухсот подтвердили у пациентов наличие онкологии, эти пациенты попали на лечение и прохождение дальнейшей терапии. Точность результатов на новом оборудовании подтверждена, оно успешно внедрено в работу медицинского учреждения.Ранее МедикФорум сообщал , что в Ставропольском крае ждут дополнительную партию препарата для вакцинации детей от коронавирусной инфекции.