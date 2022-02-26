На Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам
МедикФорум стало известно, что в рамках национального проекта в сфере здравоохранения и регионального проекта, цель которого борьба с онкологическими заболеваниями удалось приобрести необходимое медицинское оборудование в невинномысскую больницу.
Недавно в этом медицинском учреждении появилось эндоскопическое оборудование и лабораторные принадлежности, которые необходимы для проведения диагностических исследований.
– Оборудование очень современное, позволяет еще до клинических проявлений выявить новообразования. Приобретения дают нам возможность начинать раннее лечение и быстрее получать положительный результат от него. Подчеркну, что техника используется не только для жителей Невинномысска, но и Кочубеевского и Андроповского округов, а это более 250 тысяч человек, – рассказала главный врач Невинномысской городской больницы.
Новейшее оборудование позволит проводить диагностические исследование в короткие сроки, это улучшит качество оказываемой медпомощи и позволит спасать большее число людей, которые столкнулись с онкологией. Не секрет, заболевание, выявленное на ранней стадии лучше поддаётся лечению.
Главный врач больницы также рассказала, что из проверенных 18000 анализов более двухсот подтвердили у пациентов наличие онкологии, эти пациенты попали на лечение и прохождение дальнейшей терапии. Точность результатов на новом оборудовании подтверждена, оно успешно внедрено в работу медицинского учреждения.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае ждут дополнительную партию препарата для вакцинации детей от коронавирусной инфекции.
Елена Ерхова
Медицина
Главный врач ГБУЗ СК "Городская больница" г. Невинномысска
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