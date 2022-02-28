Какие изменения на коже вызывает Омикрон
Наблюдения за жертвами Омикрона показывают, что он довольно часто вызывает кожные симптомы. О некоторых наиболее распространённых из них рассказала врач Татьяна Руженцова.
Примерно у 5% пациентов с коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, на коже отмечаются различные высыпания. По мнению доктора Руженцовой, они могут быть самыми разными - от чуть заметных до очень выраженных, от расположенных локально где-нибудь на отдельных участках, до распространения по всему телу. Степень распространения этих высыпаний прямо коррелирует с тяжестью симптомов. При более тяжёлой форме COVID-19 уровень этих высыпаний может быть максимальным.
При этом эксперт отметила, что за счёт общего лечения коронавируса имеющимися уже сейчас симптоматическими средствами и улучшения состояния пациента выраженность данных симптомов будет снижаться. Она отметила, что именно коронавирус вызывает данные симптомы на коже, он не связан с какими-то аллергиями, а значит, назначенные человеку лекарства ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять. Напротив, в некоторых случаях приём лекарств следует усилить для того, чтобы добиться выраженного терапевтического воздействия.
Также эксперт рассказала и о других симптомах при коронавирусе, вызванном штаммом Омикрон, которые стали отмечаться в последнее время. К ним относят воспаление и сухость губ или хейлит, а также желудочно-кишечные расстройства, особенно у детей. Доктор отмечает, что не следует надеяться на быстрое течение коронавируса, если подобные признаки уже появились, лучше приступать к активному лечению. Наконец, отмечается и большее распространение ковидных пальцев, характеризующихся краснотой, отёками, возникновением пузырьков не только на руках, но и на ногах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Руженцова
Медицина
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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