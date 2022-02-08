Дети болеют коронавирусом, но не тяжело
Эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что штамм Омикрон действительно чаще поражает детей. Но в тяжёлой форме с ним сталкивается менее 1% маленьких пациентов.
После заражения Омикроном дети чаще имеют коронавирус в легкой или бессимптомной форме, как отметила эксперт. Однако количество симптоматических инфекций среди маленьких пациентов из-за штамма Омикрон выросло, если сравнивать с воздействием предыдущих версий коронавируса. Например, при первоначальном уханьском штамме дети вообще почти не болели коронавирусом, а смертность составляла один случай на несколько миллионов человек. Сейчас Омикрон более активно распространяется именно среди детей.
Из-за этого количество детских коек, специализированно предназначенных для самых юных пациентов с ковидом, во многих регионах нашей страны увеличено. Руженцева отметила, что симптомы у ребёнка могут проявиться через два-три дня после заражения, причём сейчас болезнь чаще выявляют у детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет, а также в возрастной группе от 15 до 17. Это связано с большим количеством контактов, как в условиях школы, так и в другой среде.
К сожалению, сейчас коронавирус чаще вызывает у детей воспаления верхних дыхательных путей, провоцируя кашель и першение в горле. У детей может наблюдаться умеренная лихорадка, быстрая утомляемость, боли в голове и потеря аппетита. В некоторых случаях также возникают сыпь на коже и желудочно-кишечные расстройства. Дети с хроническими недугами, страдающие от ковида, как правило, госпитализируются в стационар. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Руженцова
Медицина
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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