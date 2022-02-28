Пандемия в России стабилизируется к маю
По мнению известного иммунолога Николая Крючкова, заболеваемость коронавирусом в России войдёт в активную фазу стабилизации уже к маю. Это случится в том случае, если на свет не появится новая опасная мутация ковида.
Подвариант штамма Омикрон ВА.2 спровоцировал резкий скачок заболеваемости в Дании, но это исключение, а не характерная особенность. В других странах распространение этого подвида не привело к такому же росту, как отметил российский иммунолог в интервью "Известиям". Он убеждён, что и в России какого-то заметного скачка не произойдёт. Это связано с тем, что несмотря на всё ещё очень слабый охват российского населения вакцинами, уровень коллективного иммунитета в нашей стране высок.
Прежде всего, это объясняется очень высоким показателем заболеваемости, который во много раз выше официального. По данным Росстата, свыше 1 млн россиян стали жертвами коронавирусной инфекции - именно так можно объяснить запредельные цифры избыточной смертности. По официальной статистике, жертв ковида в три раза меньше, но практика показывает, что 95% случаев избыточной смертности - это жертвы коронавируса. А это показывает, что уже несколько десятков миллионов россиян переболели коронавирусом. Такое же количество прошло через вакцинацию, что позволяет надеяться на уровень популяционного иммунитета выше 70%.
Примерно такие же показатели и во многих других странах мира, что делает возникновении нового опасного штамма менее вероятным. Целый ряд экспертов из самых уважаемых научных учреждений планеты высказывался о том, что Омикрон вызывает последнюю волну, а в Великобритании пандемия уже закончилась, страна сняла все коронавирусные ограничения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог
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