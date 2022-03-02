Уровень коллективного иммунитета в России выше официального
По мнению иммунолога Михаила Костинова, уровень коллективного иммунитета в нашей стране может превышать официальные данные, как минимум, на 10%. Это связано с тем, что многие россияне переболели бессимптомно.
Врач-иммунолог Михаил Костинов полагает, что уровень популяционного иммунитета в нашей стране выше официальных данных, которые на сегодняшний день составляют 57,8%. Отметим, что для окончания пандемии требуется, чтобы эта цифра была выше 80%. По данным оперативного штаба, полную вакцинацию в нашей стране прошли 83,8 млн человек, однако в реальности их 71,9 млн, то есть меньше 50%. Дело в том, что оперативный штаб использует «лукавую статистику», поскольку просто прибавляет к прошедшим через полную вакцинацию и тех, то прошёл через ревакцинацию. Другими словами, штаб считает одних и тех же людей два раза.
В реальности, на территории нашей страны хотя бы одним компонентом вакцины в первый раз привито 78,6 млн человек, а обоими компонентами 71,9 млн, что составляет 49,2% от всего населения и 62,17% от взрослого населения. Темпы вакцинации за последнюю неделю резко упали и теперь составляют около 46 000 человек в день или 0,03%. Для вакцинации 70% населения с таким темпом понадобится 509 дней или полтора года, чего естественно, не произойдёт, поскольку многие россияне уже решили, что коронавирусная пандемия пошла на спад.
Но подлинная цифра популяционного иммунитета может быть намного выше не только официальной, но и реальной. Это связано с тем, что многие россияне переболели коронавирусом, но не знают об этом. Такое мнение и высказал Михаил Костинов. Выборка произвольно сделанных анализов подтверждает, что в реальности число обладающих антителами россиян на 10% выше имеющихся данных. Но эти люди не учитываются в статистике как переболевшие, поскольку они не сдавали тесты. Причём эти 10% - цифра заниженная, и в реальности их намного больше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Костинов
Медицина
доктор медицинских наук, иммунолог
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