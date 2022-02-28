Причиной появления ковида стало мясо диких животных
Американские ученые представили исчерпывающие новые доказательства того, что именно продажа мяса животных на рынке в городе Ухань была источником коронавируса. А значит, им не был находящийся рядом Институт вирусологии.
Исследователи из Университета Аризоны опубликовали результаты новой работы, которая пока не прошла через международную независимую оценку учёных. Здесь говорится о том, что никаких убедительных доказательств лабораторного происхождения коронавируса в городе Ухань выявлено не было. Авторы исследования - эволюционные биологи из Аризоны, настаивают на том, что вирус действительно возник в организме диких животных, которые продаются на соответствующем рынке в городе Ухань, как это изначально и предполагалось.
Если проанализировать все имеющиеся доказательства, то становится более чем очевидным, что пандемия стартовала именно на этом рынке. Соавтор исследования доктор Майкл Воробей ранее подписал письмо с требованием проведения более широкого исследования по так называемой теории лабораторной утечки, которую изначально категорически отвергали как в Китае, так и в других странах.
Однако позднее предположения о том, что вирус вырвался из лаборатории, стали звучать более правдоподобно. Особенно на фоне категорического нежелания властей Китая содействовать действительно независимому и объективному международному исследованию. Американские источники в ЦРУ также говорили о том, что не исключают вероятности лабораторной утечки ковида. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Аризоны
Медицина
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