Российские регионы снимают ограничения

0 Фото: pixabay.com
Российские регионы снимают ограничения

Целый ряд российских регионов снимает имеющиеся коронавирусные ограничения. Это позволяет сделать складывающаяся эпидемическая обстановка. 
 
Так, глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился отменить строгое предъявление сертификатов вакцинации в виде QR-кодов и спрравок о перенесённой коронавирусной инфекции для посещения ряда учреждений. Постановление вступает в силу уже с сегодняшнего дня, и на территории региона остаются лишь отдельные меры для предотвращения распространения коронавируса. 
 
Также в Алтайском крае отменяется самоизоляция для лиц после 60 лет, которые не прошли через прививки и не переболели. Отметим, что на территории Москвы и Московской области эти требования сохраняются, пенсионерам без прививок заблокировали транспортные карты. Также в Москве и области существует 75-процентная заполняемость театров и кинотеатров, а в Алтайском крае это требование теперь снимается. 
 
На фоне сокращения количества заболевающих коронавирусом отменяются и некоторые запреты в Новосибирской области. С 6 марта не потребуется предъявлять QR-код для посещения кафе и ресторанов, культурно-зрелищных точек, фитнес-центров и зоопарков, как поведал губернатор Андрей Травников. Омикрон-штамм пришёл в Новосибирск в конце прошлого месяца, и с 31 января по 21 февраля местны школы не работали. В 9 февраля в Новосибирской области были ужесточены ограничительные меры, включая и запрет на организацию любых скоплений людей. Но 22 февраля эти ограничения начали постепенно снимать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус в России, ограничения в регионах