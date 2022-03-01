Российские регионы снимают ограничения
Целый ряд российских регионов снимает имеющиеся коронавирусные ограничения. Это позволяет сделать складывающаяся эпидемическая обстановка.
Так, глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился отменить строгое предъявление сертификатов вакцинации в виде QR-кодов и спрравок о перенесённой коронавирусной инфекции для посещения ряда учреждений. Постановление вступает в силу уже с сегодняшнего дня, и на территории региона остаются лишь отдельные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Также в Алтайском крае отменяется самоизоляция для лиц после 60 лет, которые не прошли через прививки и не переболели. Отметим, что на территории Москвы и Московской области эти требования сохраняются, пенсионерам без прививок заблокировали транспортные карты. Также в Москве и области существует 75-процентная заполняемость театров и кинотеатров, а в Алтайском крае это требование теперь снимается.
На фоне сокращения количества заболевающих коронавирусом отменяются и некоторые запреты в Новосибирской области. С 6 марта не потребуется предъявлять QR-код для посещения кафе и ресторанов, культурно-зрелищных точек, фитнес-центров и зоопарков, как поведал губернатор Андрей Травников. Омикрон-штамм пришёл в Новосибирск в конце прошлого месяца, и с 31 января по 21 февраля местны школы не работали. В 9 февраля в Новосибирской области были ужесточены ограничительные меры, включая и запрет на организацию любых скоплений людей. Но 22 февраля эти ограничения начали постепенно снимать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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