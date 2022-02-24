Коронавирусные ограничения в Москве могут смягчить
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что некоторые действующие на территории России противоэпидемические меры могут быть смягчены. Это касается посещения культурно-зрелищных мероприятий, спортзалов, а также заведений общепита.
Более мягкое течение коронавируса, которое вызывается штаммом Омикрон, не привело к такому резкому увеличению количества госпитализированных, как и заболевших. Несмотря на то, что в России зафиксированы многочисленные рекорды по суточному числу заражённых коронавирусом, а их подлинное количество было, наверняка, ещё более значительным, медицинская система оказала помощь всем нуждающимся, всплесков по количеству госпитализаций и смертности не зафиксировано. Это подтвердило предположение учёных о мягкой природе Омикрона и о том, что ограничительные меры могут снимать.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский в этой связи заявил, что вопрос снятия существующих ограничение при посещении культурно-зрелищных учреждений вроде театров и кинотеатров будет решаться при согласовании с федеральными властями. В настоящее время существуют ограничения на посещения театров, кинотеатров и других точек - не более 75% от вместимости зала. Кроме того, зрители в обязательном порядке должны предоставлять QR-code, свидетельствующий о прохождении вакцинации или о перенесённой коронавирусной инфекции.
Однако в некоторых странах мира, где заболеваемость коронавирусом даже выше, чем в России, уже снимают подобные ограничения. Давно говорят, что от них могут отказаться в Москве. Но пока столичные власти не спешат идти на такие меры. Более того, горожане старше 60 лет и жертвы хронических болезней, которые так и не прошли через вакцинацию, обязаны соблюдать домашний режим, им разрешается выходить из дома только для посещения врачей и для покупки продуктов питания, либо для прогулок и занятий спортом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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