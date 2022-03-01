Вакцина от Pfizer не очень эффективна среди детей
Исследование показало, что эффективность вакцины против коронавируса от компании Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет составляет всего 12%. В этой связи возникает вопрос о том, зачем в некоторых странах так настойчиво распространяют эту прививку именно в данной возрастной группе.
Исследователи из Департамента здравоохранения Нью-Йорка установили, что вакцина против коронавируса от компании Pfizer практически не защищает от заражения детей в возрасте от 5 до 11 лет, если речь идет именно о штамме Омикрон. Они проанализировали уровень инфицирования детей, которые прошли через эти уколы, либо не проходили через них. Детей разделили на две возрастных группы - от 5 до 11 лет и от 12 до 17 лет.
Было установлено, что двухкомпонентная вакцина от Pfizer демонстрирует эффективность всего в 12% в деле предотвращения заражения штаммом Омикрон в самой юной возрастной группе всего через месяц после завершения прививок. А это ставит под сомнение ту настойчивость, с которой распространяют данную вакцину среди детей в целом ряде стран. Кроме того, эти данные могут повлиять и на родителей, которые вряд ли захотят колоть своим детям прививку со столь низкой эффективностью.
Отметим, что дети не сталкиваются с существенным риском тяжелой формы коронавируса, госпитализации и смертности. Однако ключевым аргументом в пользу их вакцинации является возможность не давать детям распространять вирус на взрослых или в своих группах, где он может бесконтрольно мутировать. И вот теперь исследование показало, что самая популярная вакцина в мире с этой задачей практически не справляется. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Департамент здравоохранения Нью-Йорка
Медицина
является отделом правительства штата Нью-Йорк ответственным за здравоохранение. Его возглавляет комиссар здравоохранения
Оставить комментарий