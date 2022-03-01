Приятные воспоминания могут заменить обезболивающие лекарства

Китайская академия наук

Медицина

ысшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Одна из двух академий, утверждающих свое происхождение от Академиа Синика (англ. Academia Sinica), основанной в 1928 году в Шанхае