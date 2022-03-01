Приятные воспоминания могут заменить обезболивающие лекарства
Если вы испытываете боль, попытайтесь вспомнить о чём-то приятном из прошлого. Подобного рода ностальгия борется даже с тяжелой мигренью, как установили исследователи из Великобритании и Китая.
Работа учёных из Китайской Академии Наук показала, что воспоминания о хороших прошлых временах помогают избавиться от неприятной мигрени. Учёные считают, что ностальгия выступает в роли своего рода умеренного обезболивающего, которое уменьшает проявления головных болей, в среднем, на 10%. Ностальгические воспоминания о прошлом могут быть вызваны музыкой, фотографиями и даже запахами. Ранее учёные доказывали, что ностальгия связана с сокращением уровня стресса и грусти.
В ходе последнего исследования команда ученых отслеживала активность мозга 34 добровольцев с помощью МРТ-сканирования. Половине показывали популярные снимки из детства, а второй половине демонстрировали сцены и предметы из современной жизни. Просмотр старых снимков был связан с сокращением активности в области мозга, которая контролирует боль. И чем больше ностальгии испытывали участники этого исследования, тем меньше боли они при этом там ощущали.
Те, кто смотрел за приятными картинками из прошлого испытывали, в среднем на 10% меньший уровень боли, по сравнению с теми, кто смотрел фотографии из современной жизни. Ностальгия представляет собой безлекарственный способ снижения низкого уровня боли вроде болей в голове и тому подобного, как показало исследование. Его участникам было от 18 до 25 лет. Они проходили через функциональное МРТ-сканирование, оценивающее активность мозга за счет определения изменений в притоке крови к этому органу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Китайская академия наук
Медицина
ысшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Одна из двух академий, утверждающих свое происхождение от Академиа Синика (англ. Academia Sinica), основанной в 1928 году в Шанхае
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