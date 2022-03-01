В Америке растёт число суицидов
Показатель самоубийств на территории США вырос на 30% с 2000 до 2020. Впрочем, несмотря на коронавирусную пандемию, с 2018 по 2020 он снижался.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали новую статистику по числу суицидов в США за последние 20 лет. В целом, этот показатель вырос с 10,4 суицидов на 100 000 человек до 13,5, что составляет рост на 30%. Однако с 2018 по 2020 год было зафиксировано снижение количества самоубийств, хотя многие эксперты ожидали, что на фоне коронавирусных ограничений этот показатель, напротив, вырастет. Пик был достигнут в 2018 - 14,2 на каждые 100 тысяч населения, а в 2020 с началом пандемии эта цифра почему-то снизилась, хотя ожидалось как раз обратное.
Действительно, нарушение привычного образа жизни и самоизоляция из-за пандемии привели к росту психических проблем среди американцев. Но некоторые эксперты предполагают, что различные правительственные финансовые программы помощи и психологическое чувство единения американцев, которое отмечалось на ранних стадиях пандемии, помогло многим людям не сводить счёты с жизнью.
По данным CDC, суициды были 10-й главной причиной смерти в 2019 году, а в 2020 стали 12-й, несмотря на пандемию. Тогда из первой десятки их вытеснили коронавирус и болезни печени. Статистика также показывает, что мужчины чаще всего сводят счёты с жизнью, чем женщины. При этом риск суицида возрастает в подростковом возрасте, в поздней молодости снижается, а затем снова начинает расти уже в зрелые и даже пожилые годы, что может быть связано с нежеланием людей становится обузой для своих родственников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий