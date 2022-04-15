Карантины не спровоцировали всплеска самоубийств
Объявленный в Великобритании жёсткий локдаун не вызвал увеличения количества суицидов. Их число во второй половине 2020 года была таким же, как и годом ранее.
Цифры от Офиса национальной статистики показали, что уровень самоубийств на территории Англии и Уэльса в 2020 году снижался, несмотря на опасения некоторых психологов о том, что жёсткий карантин приведет к росту этих печальных цифр. Теперь установлено, что общий уровень самоубийств с апреля по декабрь 2020 года составлял 9,8 случаев на 100 000 человек. Это на 9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, когда он равнялся 10,8 смертям, и на 12% ниже чем в 2018 (11,2 смерти).
Ранее множество экспертов в области психологии и психотерапии уверяли, что вынужденная домашняя изоляция продолжительностью в несколько месяцев может стать причиной перегрузки службы психиатрической помощи в Великобритании и приведёт к целой волне суицидов. Эти страхи были усилены бывшим американским президентом Дональдом Трампом, который в конце марта 2020 года, отказываясь вводить общенациональный локдаун на территории страны, объяснил это тем, что подобное приведёт к «тысячам новых самоубийств».
Но ничего подобного, к счастью не случилось, как показывает статистика. Правда, комментирующие эти цифры представители благотворительного общества по предотвращению самоубийств Samaritans подчеркивают, что данные цифры вовсе не снижают того психологического давления, которое пандемия оказывает на население. Кроме того, данная статистика ограничивается декабрем 2020 года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Здоровье
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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