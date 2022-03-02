Заболеваемость коронавирусом снижается во всех странах мира
При этом в Китае продолжается рост заболеваемости коронавирусом, причём достаточно стремительный. Но в большинстве стран мира этот показатель снижается благодаря формированию коллективного иммунитета.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 по 27 февраля заболеваемость коронавирусом на нашей планете упала на 16%, а смертность на 10%. Это говорит о том, что Омикрон-волна захлёбывается. В некоторых странах мира уже заявили об окончании пандемии. Например в Великобритании с 1 марта сняли все без исключения ограничения, включая даже самоизоляцию для заражённых коронавирусом. Это связано с тем, что теперь здесь действует стратегия «Жизнь с ковидом», предложенная Борисом Джонсоном, где предлагается не считать коронавирус чем-то более серьёзным, чем сезонный грипп.
Действительно, коронавирус на территории Великобритании теперь вызывает смертность даже ниже, чем тяжёлый сезонный грипп. Однако не на всей планете так хорошо. В Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован рост числа заболевших за указанную неделю на 32%. В Восточном Средиземноморье заболеваемость выросла на 4%. Кроме того, начали стремительно увеличиваться показатели заболеваемости и в Китае. Поднебесная до последнего оставалась форпостом на пути коронавирусной пандемии, и каждый день здесь заболевало всего от 100 до 300 человек на полтора миллиарда жителей.
Однако в последнее время цифры выросли до нескольких тысяч, а потом и до десятков тысяч. Причём не совсем понятно, с чем это связано. По одной из версий, власти Поднебесной начали учитывать стремительную заболеваемость в Гонконге, который живёт обособленной жизнью и не соблюдает такого жёсткого карантина, как другие заражённые регионы Китая. Именно поэтому заболеваемость в Гонконге быстро растёт, и она портит общую статистику. По другим данным, отмечается вспышка и в иных регионах Китая. Однако неожиданно общее количество заболевших в Китае со 156 000 подскочило до 346 000 за считанные дни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве, в Швейцарии
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