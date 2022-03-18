Рост заболеваемости ковидом в мире - это верхушка айсберга
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что рост количества заболевших коронавирусом на нашей планете представляет собой лишь верхушку айсберга. Даже снижение заболеваемости в таких странах, как США, уже останавливается, и за углом нас ожидает новая волна.
Всемирная организация здравоохранения никак не может порадовать человечество хорошими новостями в отношении пандемии коронавируса. Когда во многих странах уже заговорили о конце этого всем надоевшего процесса, а где-то даже начали отменять масочный режим и прочие ограничения, в ВОЗ заговорили о новой волне коронавируса, которая практически «находится за углом». К примеру, резкое снижение заболеваемости в США уже замедляется, как показывают цифры Центров по контролю и профилактике заболеваний. А в некоторых регионах этой страны вновь отмечается рост.
На прошлой неделе ВОЗ представила статистику, в соответствии с которой на нашей планете заболеваемость коронавирусом выросла ещё на 8% или на 11 млн человек. Самый значительный скачок отмечается на территории Западно-Тихоокеанского региона, где в еженедельном исчислении рост составил 25%. На 14% увеличилась заболеваемость в Африке, а в Европе пока только на 2%. Причём данные рост фиксируется несмотря на значительное сокращение объёмов тестирования во многих странах, что позволяет предположить - мы видим лишь верхушку айсберга, как заявил Тедрос Гебрейесус, генсек Всемирной организации здравоохранения.
Это агентство дает очень осторожные прогнозы, по сравнению со всеми другими организациями во время пандемии. К примеру, ВОЗ настойчиво призывает государства не отказываться от масочного режима и карантинных ограничений, но многие страны спешат таким образом восстанавливать экономику и нормальную жизнь людей. А в ряде регионов России, к примеру, даже закрываются пункты вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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