Пятая волна ковида завершается в Санкт-Петербурге
Власти Северной Пальмиры заявили, что преодолели пятую по счёту волну пандемии коронавируса. Этот вывод сделан на основе падения количества госпитализированных и заболевающих коронавирусом жителей Санкт-Петербурга, что позволяет возвращать некоторые медицинские учреждения к оказанию профильной помощи.
За последнюю неделю на территории Санкт-Петербурга более чем на 30% сократилось количество заражений коронавирусом, а уровень госпитализаций рухнул и вовсе на 34,5%. Если всё будет продолжаться таким же темпами, то уже через месяц пандемия в Санкт-Петербурге полностью прекратится. Так, за последний день в этом городе зафиксирован 3 421 новый пациент с коронавирусом, но всего три недели назад это число превышало 20 000 человек.
За сутки в Санкт-Петербурге выздоровело около 20 000 граждан. На территории города развернуто более 8 500 специализированных коек в стационарах, оказывающих помощь гражданам с коронавирусом, но свыше 35% из них незаняты. Это уже дало возможность властям начать постепенное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи ряда больниц и медицинских центров, включая больницу Святого Георгия и больница Святителя Луки. В ближайшие недели сотни коек будут возвращены для наказания обычной медицинской помощи, тем более, что из-за пандемии она была в некоторых случаях нарушена.
Многие люди откладывали плановые операции и не обращались в свои привычные больницы, так как те были перепрофилированы, предпочитая подождать. Но при каких-то то состояниях такое ожидание может закончиться очень печально. При этом в Смольном не исключают, что заболеваемость в какие-то дни может незначительно увеличиваться, но ситуация всё-таки будет оставаться под контролем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий