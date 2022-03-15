Пятая волна в Санкт-Петербурге закончилась
Власти Северной Пальмиры объявили о том, что в городе завершилась пятая волна коронавируса. Такое заявление сделал глава местного комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
До минимальных показателей опустился уровень госпитализаций жителей Санкт-Петербурга на прошлой неделе. Он теперь ниже, чем даже тот, что наблюдался после завершения первой волны и перед началом второй. А это можно включить в число самых убедительных доказательств завершения пятой волны. По данным властей, на утро вчерашнего дня в разного рода стационарах города пребывало чуть более 2 700 больных с коронавирусной инфекцией. Уровень свободных коек превышает 1 400, это намного больше той трети, которую надо держать свободной для того, чтобы не вводить дополнительные ограничения.
В Санкт-Петербурге многие медицинские учреждения были переформатированы в так называемые ковидные госпитали, что ухудшило возможность получения плановой и экстренной медицинской помощи. Аналогичная ситуация наблюдалась во всех регионах страны, включая и Москву. Затухание пятой волны коронавируса увеличивает количество коек, которые можно вернуть к своему первоначальному профилю. К примеру, в Санкт-Петербурге уже к концу недели городская больница №2 начнёт работать в привычном режиме, оттуда выпишут последних пациентов с коронавирусом.
Сегодня прекратит свою работу мобильный госпиталь, расположенный в выставочном комплексе "Ленэкспо". Однако губернатор города Александр Беглов подчёркивает, что пандемия пока далека от завершения, и в Санкт-Петербурге сохраняется масочный режим, отменённый с сегодняшнего дня в Москве. Уровень госпитализаций в Северной Пальмире всё ещё составляет 200 случаев в день, и для этого города данный показатель является достаточно существенным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дмитрий Лисовец
Медицина
глава департамента по здравоохранению города Санкт-Петербурга
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