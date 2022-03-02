Высокая стоимость лечения не гарантирует его качества
Принято считать, что в очень дорогих клиниках пациенты получают максимальный уровень медицинской помощи за границей. Однако работа Национального бюро экономических исследований из США подобного не подтвердила.
В разных регионах США цены на лечение варьируются, в этой стране нет бесплатной медицины, и даже при наличии хорошей медицинской страховки пациенту всё равно придётся выкладывать значительную сумму из своего кармана. Существует распространённое мнение о том, что в медицинских учреждениях с самым высоким уровнем цен оказывается и самый высокий уровень медицинских услуг. Ради более глубокого понимания связи между ценами на лечение и его качеством было проведено это исследование.
Его авторы пришли к выводу, что на таком рынке жесткой конкуренции, как американская медицина, высокие цены лишь увеличивают вероятность пациента получить лечение, но не свидетельствуют о его качестве. Другими словами, чем выше цены в больнице, тем больше там свободных мест, но это не значит, что там работают самые лучшие врачи и производятся самые качественные медицинские манипуляции. Вполне возможно, что в госпитале подешевле уровень медицинской помощи намного выше. Нельзя исключить, что результаты этого исследования можно перенести и в другие страны, включая и Россию, где с каждым годом увеличивается число платных медицинских учреждений. К сожалению, во многих случаях высокая стоимость лечения абсолютно не соответствует уровню оказания медицинской помощи, о чём свидетельствуют примеры последних лет.
Тем не менее, как считают авторы исследования, жёсткая регуляция цен со стороны властей может снизить качество оказания медицинской помощи. Кроме того, полученные в США данные могут и не быть до конца объективными. К примеру, самые тяжёлые пациенты, что нельзя исключить, выбирают для своего лечения самые дорогие клиники, и в их случае прогноз бывает намного хуже. А исходя из результатов лечения и делается вывод о том, что в дорогих клиниках не так хорошо лечат. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальное бюро экономических исследований
Медицина
Частная некоммерческая организация в США, основанная в 1920 году для содействия объективному количественному анализу экономики США
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