Деменция связана с преждевременной менопаузой
Исследование показало, что вступление в менопаузу до 40 лет на 35% повышает вероятность развития старческого слабоумия в более позднем возрасте. Его проводили учёные из Северо-Западного университета в Чикаго.
Ранняя или преждевременная менопауза вызывается прекращением производства гормонов яичниками. При этой патологии женский менструальный цикл заканчивается в 40 лет, что, приблизительно, на 10-12 лет раньше, чем у среднестатистической женщины в развитых странах мира. В ходе исследования ученые из Чикаго обнаружили некоторую связь между ранней менопаузой и значительным увеличением опасности старческого слабоумия.
Причинами преждевременной менопаузы могут быть хирургические операции гинекологического профиля, которые ускоряют процессы биологического старения, либо какие-то другие патологии. А преждевременная менопауза - это довольно тревожный сигнал о здоровье женщины, он свидетельствует о наличии некоторых наследственных проблем, внешнего воздействия или нарушения здоровья, и на него нужно обязательно обратить внимание. Одной из таких проблем может быть и рано наступающее старческое слабоумие.
В ходе исследования изучены данные по более 150 тысячам женщин, в отношении которых оценивались генетические и медицинские характеристики. Учитывались возраст, этническое происхождение, образовательный уровень, вес, материальное положение, вредные привычки, общее состояние здоровья и показатели физической активности. У вступивших в менопаузу до 45 лет женщин в 1,3 раза чаще диагностировали деменцию ещё к 65 годам, которая является также ранней по медицинским критериям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
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