Постковидный синдром объясняется повреждениями нервов
Небольшое по масштабу исследованию учёных из Центрального госпиталя Массачусетса показало связь между повреждениями нервов и некоторыми случаями постковидного синдрома. Почти у 60% больных с этим синдромом имелись повреждения нервов.
Более половины пациентов, страдающих от постковидного синдрома, имели какую-либо степень повреждения нервов, вероятно, спровоцированную дефектом иммунной реакции. Это открытие может быть положено в основу новых методов лечения данного всё ещё мало изученного патологического состояния. В исследование вовлекли 17 человек с так называемым постковидным синдромом или сохранением некоторых симптомов коронавируса через 3 месяца после заражения COVID-19. По разным данным, с синдромом сталкивается от 10% до 35% всех жертв коронавируса.
Исследователи полагают, что при повреждениях нервов, которые контролируют наше дыхание, кровеносные сосуды и пищеварительные процессы, могут провоцироваться симптомы постковидного синдрома. К ним относятся длительная усталость, учащённое сердцебиение, одышка, когнитивные нарушения, хроническая боль, сенсорные аномалии и мышечная слабость. Авторов исследования особенно интересовали пациенты с разновидностью повреждений нервов, известной как периферическая нейропатия. Практически у всех были умеренные проявления COVID-19, и ни одного нервных повреждений не было зарегистрировано до начала болезни.
Исключив все возможные другие объяснения жалоб больных, исследователи провели серию тестов для определения того, какие нервы были задействованы. Большинство больных перенесли небольшую нейропатию тканей - повреждения малых нервных волокон, определяющих чувствительность и регулирующих непроизвольные функции тела вроде сердечно-сосудистой системы и дыхания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центральный госпиталь Массачусетса
Медицина
крупнейшая учебная больница Гарвардской медицинской школы, расположенная в Вест-Энде район Бостона, штат Массачусетс
Оставить комментарий