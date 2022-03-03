Лекарство от всех штаммов ковида почти создано в России

ФИЦ биотехнологии РАН

Медицина

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН) создан 31 декабря 2014 года как пилотный проект в рамках программы реорганизации институтов Российской академии наук для интенсификации научных исследований в области биотехнологии, обеспечения научной поддержки крупным биотехнологическим проектам, реализуемым в России