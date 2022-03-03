Здоровый восьмилетний мальчик умер от коронавируса
Восьмилетний мальчик, отличавшийся веселым характером и не имевший никаких известных проблем со здоровьем умер через несколько дней после получения положительного теста на коронавирус. Незадолго до этого его доставили в больницу с нарушениями дыхания.
Житель графства Западный Йоркшир Яспер Брайан Кук пришёл домой из школы и пожаловался на плохое самочувствие 17 января. После этого его состояние здоровья быстро ухудшалось. Через четыре дня ребёнка доставили в больницу, где у него ярко проявились проблемы с дыханием. Но врачи ничего не успели сделать, и ребёнок скончался буквально через несколько часов. При этом родственники описывают его как спортивного, здорового и весёлого мальчика, у которого не было никаких известных проблем со здоровьем.
Его мама рассказала, что смерть сына оставила в её жизни незаживающую рану, после которой ни она, ни её муж никогда не смогут полностью оправиться. При этом родители всё ещё не понимают, что же с ним произошло, и они надеются, что отчет коронера (патологоанатом в Великобритании) поможет установить точную причину смерти и дать ответы на все существующие вопросы.
Отметим, что дети крайне редко болеют коронавирусом с симптомами и почти никогда не умирают от него. На территории Великобритании зафиксировано всего несколько смертей среди детей младшей возрастной группы на фоне коронавирусной инфекции, причём во всех случаях эти дети имели серьезные хронические проблемы со здоровьем, включая диабет. Тем печальнее история этого ребёнка, который стал одной из немногих полностью здоровых и юных жертв ковида, причём уже на исходе этой пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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