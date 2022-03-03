Некоторые обитатели домов престарелых во время пандемии умерли от бессилия
По мнению исследователей, некоторые пациенты домов престарелых просто сдались и умерли, поскольку они так и не получили возможность в условиях жесткого карантина встретиться со своими родственниками. И подобное не должно повториться, как считают организаторы подобных учреждений.
Самая крупная компания, управляющая сетью домов престарелых в Великобритании, Four Seasons Health Care, заявил о том, что некоторые их клиенты умерли не столько от коронавируса, сколько от бессилия. Из-за жёстких ограничений обитателям домов престарелых на многие месяцы запретили видеться с родственниками, и это произвело на пожилых и нездоровых людей очень неприятное психологическое воздействие. Глава данной компании Джереми Ричардсон настоятельно призывает власти больше никогда не повторять подобных запретов.
Он назвал это одним из самых значительных скандалов за последние два года, поскольку жители домов престарелых были лишены своих гражданских и человеческих прав на общение с родственниками. Для человека преклонного возраста крайне важно общаться с родными людьми, это является мощнейшей моральной поддержкой и смыслом дальнейшего существования. Отсутствие социальных связей этого смысла решает, и поэтому обитатели домов престарелых и умирали в таком количестве.
Почти два года с момента начала пандемии жителям домов престарелых запрещали любые контакты с родственниками, кроме общения по интернету или по телефону. Пожилые люди не видели своих детей и внуков, они постоянно надеялись на то, что эти запреты снимут, но карантины и ограничения казались бесконечными. Пандемия жёстко ударила именно по домам престарелых, например, в Швеции, до 80% жертв первой волны были именно обитателями этих учреждений. Поэтому во многих странах мира стариков изолировали особенно усиленно вплоть до появления надежных вакцин. И как теперь выясняется, многие умерли не от пандемии, а от одиночества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джереми Ричардсон
Медицина
гендиректор сети домов престарелых Four Seasons Health Care
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