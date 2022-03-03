Кишечник поможет остановить болезнь Альцгеймера
Ключ к защите от старческого слабоумия может быть расположен в кишечнике, а не в мозге. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.
Уже очень долгое время лучшие умы человечества борются над вопросом лечения деменции или старческого слабоумия. До последнего времени все исследования касались мозга, где из-за скопления бета-амилоидных и тау белков начинает происходить сбой между нейронами, приводящий к потере памяти и другим характерным симптомам болезни. За десятилетия потрачены миллиарды долларов, но наука ни на дюйм не приблизилась к тому, как победить эту коварную и неизлечимую болезнь.
И вот теперь учёные предлагают переместить фокус внимания с мозга на кишечник, поскольку этот орган гораздо легче подвергается диетическим и лекарственным воздействиям. Целая серия экспериментов связала кишечник с развитием болезни Альцгеймера, и очень скоро результаты этих работ будут представлены на медицинской конференции. Так, одна показала, что микробиом или сообщество бактерий в кишечнике у пациентов с болезнью Альцгеймера очень значительно отличается, по сравнению с их ровесниками, у которых этого расстройства нет. В ходе другого было установлено, что грызуны, которым пересаживали фекалии, взятые от пациентов с болезнью Альцгеймера, гораздо хуже справлялись с тестами на память. Наконец, третье исследование показало, что если стволовые клетки мозга обрабатывать кровью от больных с данным расстройством, то они гораздо реже отращивают новые нервные клетки.
В теории кишечник, а вернее расположенные там бактерии, воздействуют на уровень воспалений в организме, а это отражается и на мозге, который также снабжается кровью. Уровень воспалений на высокой отметке - один из основных факторов, вносящих свой вклад в развитие старческого слабоумия. В настоящей момент миллионы россиян живут с этой коварной болезнью, и данное количество будет возрастать, поскольку средняя продолжительность жизни повышается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии, колледж-основатель Лондонского университета
Оставить комментарий