Лекарство от артрита помогает при тяжёлом коронавирусе
Препарат для лечения артрита барицитиниб снижает риск пациентов с тяжелой формой коронавируса умереть от последствий этой болезни. Таковы итоги исследования учёных из Оксфордского университета.
Препарат для борьбы с артритом сокращает риск смерти у самых тяжелых пациентов с коронавирусом, максимально на 20%. Уровень защиты можно сравнить с тем, что дают дексаметазон и тоцилизумаб - препараты, которые уже доказали свою способность спасать жизни заражённых. В исследовании ученых из Оксфорда приняли участие 8 000 госпитализированных жертв ковида, и по его итогам в распоряжении медиков может появиться ещё одно оружие в борьбе с коварным вирусом.
В ходе экспериментов все пациенты получали стандартное рекомендованное лечение, но половине также выдавали таблетки барицитиниба один раз в день на протяжении 10 суток. В этой группе было зарегистрировано на 33 меньше смертей, по сравнению с теми, кто получал только стандартное лечение. Тем самым риск смерти уменьшался на 13%, но учёные считают, что подлинная цифра может достигать 20%.
Самое ценное заключается в том, что препарат барицитиниб уже одобрен к применению, он давно прошёл через необходимые клинические исследования, правда не для лечения ковида. Следовательно, его можно довольно быстро внедрить в клиническую практику. Лекарство одобрили 5 лет назад для борьбы с ревматоидным артритом - состоянием, при котором из-за гиперреакции иммунной системы происходит атака на суставы. При тяжелых формах коронавируса также отмечается гиперреакция иммунной системы или цитокиновый шторм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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