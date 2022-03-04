Наклеивание ценников на сигареты поможет бросить курить
Если заставить табачные компании ставить ценники на пачки с сигаретами, люди начнут активнее отказываться от курения. Это заставит увеличить стоимость самых дешёвых табачных изделий, как считают эксперты.
Наклеивание ценников на сигареты увеличит количество людей, желающих отказаться от курения. Такое мнение высказали эксперты из Университета Бата в Великобритании. В настоящее время табачные компании борются с повышением налогов за счёт увеличения стоимости сигарет премиум-класса, но сохранения доступности самых дешёвых сигарет. В Великобритании разница в стоимости пачки может составлять 5 фунтов от 10 за самую дешёвую и до 15 за самую дорогую.
Исследователи полагают, что установление максимальных цен приведёт к росту стоимости на все сигареты, а не только на наиболее дорогие, и тем самым сократит количество покупателей. Кроме того, это изменит и всю систему получения прибыли от продажи этих смертельно опасных продуктов, как считают учёные. Они надеются, что данное решение станет эффективной частью правительственного плана, позволяющего освободить Англию от курения к 2030 году. Правда, некоторые эксперты уже считают его невыполнимым.
На территории Великобритании зарегистрированы самые значительные налоги на курение в мире, которые составляют до 80% стоимости пачки сигарет. К примеру, лишь 15% стоимости пачки в США приходится на налог. Повышение цен на сигареты уже привело к грандиозному снижению уровня курения в Великобритании в 1980-е и 1990-е годы. Сейчас на территории Туманного Альбиона курильщиками являются лишь 13% граждан или 5,5 млн человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бата
Медицина
осударственный образовательный и исследовательский университет, расположенный в городе Бат, графство Сомерсет, Великобритания
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