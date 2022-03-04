Учёные приблизились к созданию вакцины от РСВ
На горизонте замаячила вакцина от респираторно-синцитиального вируса человека, так как клинические исследования показали, что этот препарат сокращает риск госпитализации детей на 75%. Вирус провоцируют пневмонию у новорожденных, которая в некоторых случаях угрожает их жизням.
Респираторно -синцитиальный вирус (РСВ) относится к тем патогенам, что вызывают инфекционные поражения нижних дыхательных путей. Особую опасность он представляет для новорожденных, поскольку лечение этого вируса бывает крайне ограниченным по своим возможностям. По сути, малышам предлагается только поддерживающая терапия, и в некоторых случаях вирус может привести к смерти. Однако младенцы в ближайшее время смогут получить вакцину, сокращающую риск заражения этим вирусом. Сейчас над ней работают компании AstraZeneca и Sanofi.
Уже установлено, что созданный ими препарат сокращает уровень госпитализаций на две трети у детей моложе года. Вакцина под названием нирсевимаб (nirsevimab) представляет собой препарат для разовой инъекции, и уровень защиты сохраняется в течение 5 месяцев, то есть охватывает полноценный сезон РСВ. Результаты третьей фазы клинических исследований показали принципиально новые возможности этого препарата в деле формирования защиты от заражения.
Сейчас не существует вакцин от вируса с продолжительным сроком действия, хотя исследования в этой области ведутся десятки лет. Инъекции паливизумаба (palivizumab) предлагаются детям из категории повышенного риска, но они дают защиту от РСВ всего на один месяц, и в течение сезона малышам требуется 5 уколов. Ежегодно на территории только Великобритании РСВ вызывает около 30 000 госпитализаций и около 100 смертей среди малышей моложе 5 лет. В США эти цифры, соответственно, составляют 58 000 и 500. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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