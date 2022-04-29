Вакцина от РСВ очень полезна беременным
Вакцинация против респираторно-синцитиального вируса во время беременности защищает не только будущую маму, но и её ребёнка. Если этот вирус проберётся в организм новорожденного, он может спровоцировать очень тяжёлую форму заболевания.
Американские исследователи установили, что если беременные получали экспериментальную вакцину от респираторно-синцитиального вируса (РСВ), произведенную компанией Pfizer, то впоследствии они передавали защитные антитела новорожденным. Также ученые выяснили, что эти антитела, по всей видимости, обеспечивают младенцам высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний, вызываемых этим вирусом. Респираторно-синцитиальный вирус у взрослых людей обычно проходит крайней мягко, вызывая умеренные, похожие на простуду симптомы. Но у детей ситуация иная, РСВ может спровоцировать очень тяжёлую форму.
В настоящее время нет одобренных вакцин для предотвращения этого вируса у взрослых или детей. Экспериментальный препарат от Pfizer представляет собой моноклональные антитела, он был одобрен в США для предотвращения тяжёлых форм, но доступен только для детей из групп высокого риска вроде недоношенных или появившихся на свет с дефицитом массы тела.
Моноклональные антитела снабжают организм человека антителами для борьбы с вирусом, но их производство стоят гораздо дороже, их тяжелее вводить, чем обычные вакцины. Новая экспериментальная вакцина применяет технологию, обычно используемую в прививках против гепатита и опоясывающего лишая. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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