Противоэпидемические ограничения для бизнеса снимут 21 марта
Российское правительство отменит все имеющиеся ограничения для бизнеса, которые были введены из-за коронавируса. По источникам газеты «Известия», это должно произойти 21 марта.
К таким ограничениям относят использование QR-кодов, запрет на работу в ночное время, определенное количество средств индивидуальной защиты, а также приостановка работы некоторых отраслей в тех или иных российских регионах. При этом данное распоряжение об отмене ограничений не будет носить обязательный характер, и в каждом конкретном российском регионе смогут на месте решать, достаточно ли у них свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом, и можно ли дать бизнесу свободно вздохнуть. Это особенно важно сейчас, когда Россия оказалась под давлением жесточайших санкций.
Ожидается, что план по снятию ограничений уже будет утвержден 9 марта. Об этом заявил Александр Исаевич - глава корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства «МСП». Отметим, что в 62 российских регионах всё ещё сохраняются требования о предъявлении QR-кодов, а в 23 регионах они были сняты. Масочный режим не отменялся нигде.
Значительное количество жёстких мер, включая ограничения по посещаемости культурно зрелищных и спортивных мероприятий, на большей части территории нашей страны отменены, но в некоторых регионах сохраняются даже школьные карантины, поскольку власти исходят исключительно из количества госпитализаций и числа свободных коек в специализированных медицинских центрах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Исаевич
Медицина
генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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