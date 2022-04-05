Российские регионы продолжают отменять антиковидные ограничения
Почти в 30 российских регионах полностью или частично отменены ограничения по коронавирусу. Речь идёт о тех запретах, которые ограничивали развитие малого и среднего бизнеса.
В сообщении на портале Минэкономразвития России в понедельник появилась информация о том, что антиковидные ограничения полностью или частично сняты в 29 российских регионах. Об этом говорится в официальном заявлении заместителя министра Татьяны Илюшниковой. Данное ведомство проводит постоянное наблюдение за условиями ведения предпринимательской активности в российских регионах.
Во многих странах мира власти спешат отменять ограничения, которые крайне негативно влияют на развитие предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. Если крупные компании ещё обладают какой-то подушкой безопасности, то для малого бизнеса вроде небольших кафе, магазинчиков или гостиниц запрет на ведение работы в течение даже небольшого периода времени может привести к разорению. А это ухудшает материальное положение значительного количества людей, поскольку экономика складывается именно из малого бизнеса, а не из крупных корпораций.
Во время первого самого жёсткого карантина в марте-апреле 2020 года правительство пошло на значительные меры поддержки предпринимателей, установив для них налоговые каникулы и смягчив многие другие требования в тот момент, когда компании не работали. Однако это всё равно привело к тому, что изрядное количество компаний были вынуждены закрыться и уволить сотрудников. Именно поэтому сейчас власти стремятся как можно скорее снять имеющиеся ограничения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Илюшникова
Медицина
Заместитель министра экономического развития России
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