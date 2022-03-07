Заболеваемость ковидом за месяц уменьшилась в два раза
Количество заболевающих коронавирусом людей в мире сократилось в два раза с января по февраль. Правда, в некоторых регионах число заражений продолжает расти.
В феврале с помощью тестов в разных странах планеты было зафиксировано 54 млн зараженных коронавирусной инфекцией. Хотя данная цифра кажется весьма внушительной, она в 1,7 раз ниже, чем в январе. А за последнюю неделю февраля коронавирус обнаружили у 10,6 млн человек, что можно сопоставить с первой неделей января. Это уже подвигло власти разных стран пойти на отказ от многих существующих ограничений. К примеру, в Великобритании вообще объявили об окончании пандемии, отменив масочный режим и даже самоизоляцию для зараженных.
Но не во всех регионах и странах наблюдается такой резкий спад. Так, в Германии за февраль выявили целых 5 млн зараженных коронавирусом. Правда, здесь пятая волна прошла через пик в середине прошлого месяца, когда в сутки регистрировалось по 240 тысяч зараженных. В последнее время уровень положительных тестов на ковид чуть уменьшился, но остается высоким - около 180 тысяч в сутки. В России в феврале было поставлено 4,5 млн положительных тестов, и в нашей стране отмечался самый значительный всплеск заражений за всю пандемию. В последние недели эта цифра стала заметно снижаться.
Отмечались новые вспышки в Бразилии, Индии и Аргентине, но и они пошли на спад. Существенного роста в Африке пока не зафиксировано, возможно, из-за нехватки тестов в большинстве стран. Существенно изменилась ситуация и в Китае, где число зараженных выросло в несколько раз, хотя, вполне возможно, статистика по стране отражает резкий всплеск заболеваемости в Гонконге. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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