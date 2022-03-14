Гавайские острова отказываются от масочного режима
Гавайи стали последним американским штатом, который позволил своим гражданам не носить маски в помещениях. При этом общая заболеваемость коронавирусом в США за неделю снизилась ещё на 38%.
Гавайские острова оставались единственным штатом США, где действовал жёсткий масочный режим, требующий использования этих средств индивидуальной защиты в помещениях. И вот теперь принято решение от него отказаться с 25 марта. Таким образом, на всей территории США маски уже не будут обязательны к использованию, это знаменует собой ещё один шаг в деле окончательного избавления от суровых реалий коронавирусной пандемии, и особенно последней волны, спровоцированной штаммом Омикрон. К слову, заболеваемость в США продолжает сокращаться, она падает каждый день. Сейчас ежедневно на территории Америки регистрируется около 40 000 заражённых - самый низкий среднестатистический показатель с 21 июля 2021 года.
Количество суточных заражений за последнюю неделю упало на 38%, а если сравнивать с пиковыми показателями середины января, то на 95%. Тогда средними цифрами были 800 000 заражений в сутки. Масочный режим на Гавайях заканчивается в 23:59 25 марта, как об этом заявил местный губернатор.
Он также подчеркнул, что штат начинает учиться жить с коронавирусом, как это делают теперь во многих других странах мира. За последние две недели число заражений на Гавайских островах сократилось наполовину, и среднесуточный показатель с 326 случаев упал до 180. На пике последней волны в середине января этого года данная цифра составляла 4 700 случаев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дэвид Игэ
Медицина
Губернатор Гавайских островов
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