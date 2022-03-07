Регистрацию назальной вакцины в России ускорят
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса в назальной форме могут зарегистрировать раньше намеченного срока. С ее помощью уровень защиты от заражения может заметно вырасти.
Минздрав ожидает завершения испытаний к 17 марта, и именно к этому сроку должен быть подготовлен окончательный отчет. Уже на его основе Минздрав примет решение о регистрации препарата, однако академик Гинцбург убежден, что эта регистрация произойдет раньше. Ожидается, что назальная вакцина не будет применяться в качестве отдельного профилактического средства, как ее западные аналоги, а использоваться только в комплексе с обычными прививками. Ученые полагают, что это сочетание повысит эффективность защиты от заражения всеми штаммами коронавируса почти до 100%.
В испытаниях российской назальной вакцины приняли участие 104 добровольца. Сообщается, что ни у кого их них не выявили серьезных побочных реакций. Препарат доказал свою эффективность, и теперь остается удостовериться в том, что он действительно обеспечивает необходимый уровень защиты от заражения. Принцип действия вакцины заключается в ее способности обработать носовые проходы. Большинство людей дышат носом, и именно через нос вдыхают зараженный воздух. С помощью вакцины вирус не сможет пробиться этим путем далее в организм, он будет нейтрализован уже в носу.
Российский Минздрав дал добро на испытание назальной вакцины Центром им. Гамалеи в середине октября прошлого года. Аналогичные испытания проводятся и группами ученых в других странах, они также находятся на стадии завершения и регистрации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Оставить комментарий