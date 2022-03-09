Кишечная форма коронавируса стала проявляться чаще
По мнению доктора Татьяны Руженцовой, штамм Омикрон стал чаще вызывать желудочно-кишечные симптомы у своих жертв. Впрочем, в изолированной форме они встречаются редко.
Если Дельта-штамм спровоцировал преимущественно легочную форму коронавируса, то Омикрон всё чаще вызывает желудочно-кишечные симптомы, к числу которых относятся рвота и тошнота, а также проблемы с аппетитом. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что схожую симптоматику отмечали и при уханьской или самой первой версии коронавируса, но теперь она встречается намного чаще - приблизительно в 30% случаев.
Жертвы этой формы жалуются на жидкий стул, который отмечается по нескольку раз в день, а у детей наблюдаются тошнота и проблемы с аппетитом. Наконец, у детей чаще наблюдается рвота, особенно в первый день болезни. Не исключены случаи, когда Омикрон протекает только в кишечной форме - без поражения респираторной системы, и это наиболее часто встречается у детей до трёх лет.
В остальных возрастных группах именно кишечная форма наблюдается в более редких случаях. Дополнительно к расстройствам желудочно-кишечной системы, как правило, добавляются и характерные для простудных болезней нарушения, включая боли и покраснения в горле, заложенность носа, насморк и кашель, головные боли, озноб, прогрессирующий упадок сил. При этом экспресс-тесты на коронавирус, которыми часто пользуются врачи общей практики, Омикрон почти не фиксирует, поэтому гораздо лучше проводить традиционные ПЦР-тесты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Руженцова
Медицина
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук
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