Чай, который поможет восстановить здоровье после алкоголя и курения
Зеленый чай обладает удивительной способностью восстанавливать организм. Его можно использовать в качестве детокса, особенно тем, кто решил бросить курить.
Зеленый чай смягчает повреждения печени, спровоцированные употреблением алкоголя. Кроме того, он полезен для курильщиков, особенно если они хотят бросить курить.
В ходе эксперимента на мышах ученые обнаружили, что содержащийся в чае теанин нейтрализует воздействие никотина и помогает справиться с зависимостью. Грызунов вначале приучали к никотину, а затем избавляли от пагубной привычки с помощью чайных ферментов.
Как говорится в исследовании, чай выводит из организма никотин и очищает кровь. Кроме того, он стимулирует выработку дофамина, гормона удовольствия, тем самым помогая заменить никотиновую реакцию.
Польза зеленого чаяЗеленый чай придает сил, уменьшает сонливость, поэтому лучше пить его по утрам. Фтор и йод в составе чая помогают выводить соли тяжелых металлов. Мочегонный эффект помогает снять отеки и вывести «лишнюю» воду, облегчая течение заболеваний мочеполовой системы. Содержит много антиоксидантов, а также витамины группы В.
Зеленый чай благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, артериальное давление. Понижает уровень холестерина, риск инфаркта, сдерживает развитие некоторых видов онкологии, способствует снижению веса.
Вред зеленого чаяВ напитке содержится кофеин, препятствующий усвоению фолиевой кислоты. Его не стоит пить больным глаукомой и гипертонией. Лучше отказаться от зеленого чая людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки. Содержащийся в нем танин может раздражать слизистую оболочку. Танин также ослабляет усвоение кальция и магния, поэтому если и пить зеленый чай, то примерно через час после приема пищи.
Похудение с зеленым чаемЗеленый чай помогает сбросить лишние килограммы, поскольку в его составе есть полифенолы, участвующие в переработке отложенного жира. Также он улучшает обмен веществ, что тоже помогает похудеть. При сбалансированном питании зеленый чай помогает похудеть, потому что обладает мочегонным действием, мягко подавляет аппетит, выводит лишнюю жидкость из организма.
Как правильно хранить зеленый чайХранить его нужно в месте, в котором нет других запахов, потому что он впитывает их. Держать смесь следует в герметичной упаковке, например, в жестяной таре. Солнечный свет, а также негерметичный контейнер может лишить зеленый чай вкуса и запаха.
Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам.
Оставить комментарий