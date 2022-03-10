Муравьи помогут человеку искать опухоли
Специально натренированные собаки уже обладают способностью по запаху отыскивать некоторые злокачественные новообразования. А теперь учёные считают, что им на смену могут прийти муравьи.
Ученые Франции работают над модификацией муравьёв, которые смогут в ближайшем будущем играть очень большую роль в деле защиты здоровья человека. В один прекрасный день, как утверждается, их будут использовать для обнаружения опухолей. Учёные обнаружили, что муравьи подобно собакам могут отыскивать эти злокачественные новообразования по запаху.
В ходе различных экспериментов, проведённых в последние годы, собаки действительно обнаруживали некоторые виды опухолей по характерным оттенкам в дыхании человека. Так находились опухоли лёгких и груди. Но теперь исследование показало, что и муравьи обладают огромным потенциалом в этой диагностике. Учёные обнаружили, что всего после нескольких минут тренировок тёмные муравьи formica fusca были способны проводить дифференциацию, то есть различие между здоровыми клетками человека и злокачественными в пробирке.
Как считают учёные, это связано с тем, что здоровые и раковые клетки выделяют различные компоненты, которые муравьи способны распознавать по запаху. Сейчас в диагностике рака мы больше опираемся на МРТ, маммограммы и анализы крови, но они бывают довольно инвазивными и дорогостоящими. В ходе нового исследования был установлен высокий потенциал в деле диагностике рака с помощью муравьёв, которые делают это очень быстро и недорого. А это позволяет надеяться, что данная методика будет использоваться в лабораториях разных стран мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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