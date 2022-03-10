Муравьи помогут человеку искать опухоли

Французский национальный центр научных исследований

Медицина

ведущее государственное научное учреждение Франции. CNRS является крупнейшим французским научно-исследовательским учреждением, объединяет государственные организации Франции, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирует их деятельность на национальном уровне