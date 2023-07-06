Врач Колиев: пищевые привычки могут вызывать опасный для сосудов атеросклероз

«Соответственно, развиваются сердечно-сосудистые заболевания в виде ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта», - отметил кардиолог Колиев в комментарии «Вечерней Москве».

«К атеросклерозу и заболеваниям сердца может вести потребление фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с большим содержанием консервантов и трансжиров», - резюмировал эксперт.

Врач Колиев рассказал, что пищевые привычки могут вызывать опасный для сосудов атеросклероз – патологический процесс, характеризуемый отложениями холестерина в стенках сосудов, и формированием бляшек. Результатом разрастания атеросклеротических бляшек становится сужение сосудов, нарушающее кровоснабжение органов – в частности, сердца и мозга.Пищевыми привычками, ведущими к этим опасным проблемам с сосудами и сердцем, врач назвал пренебрежение качеством употребляемых продуктов, переедание, злоупотребление солью, а также пристрастие к обработанным и готовым к употреблению продуктам вкупе с рационом, содержащим крайне низкое количество натуральных необработанных продуктов и самостоятельно приготовленной пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нужно периодически проверять свой уровень холестерина.

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