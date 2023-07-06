Врач Колиев: пищевые привычки могут вызывать опасный для сосудов атеросклероз

104 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/people-chest-pain-from-heart-attack_3862874.htm#query=chest%20pain&position=13&from_view=search&track=ais
боль в сердце

Кардиолог Вячеслав Колиев: наличие вредных пищевых влияет на подверженность сердечнососудистым патологиям.

Врач Колиев рассказал, что пищевые привычки могут вызывать опасный для сосудов атеросклероз – патологический процесс, характеризуемый отложениями холестерина в стенках сосудов, и формированием бляшек. Результатом разрастания атеросклеротических бляшек становится сужение сосудов, нарушающее кровоснабжение органов – в частности, сердца и мозга.

Кардиолог назвала категории людей, которым нужно провериться на атеросклероз


«Соответственно, развиваются сердечно-сосудистые заболевания в виде ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта», - отметил кардиолог Колиев в комментарии «Вечерней Москве».

Пищевыми привычками, ведущими к этим опасным проблемам с сосудами и сердцем, врач назвал пренебрежение качеством употребляемых продуктов, переедание, злоупотребление солью, а также пристрастие к обработанным и готовым к употреблению продуктам вкупе с рационом, содержащим крайне низкое количество натуральных необработанных продуктов и самостоятельно приготовленной пищи.

Кардиолог Колиев: боль в челюсти и плече относится к нетипичным признакам инфаркта


«К атеросклерозу и заболеваниям сердца может вести потребление фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с большим содержанием консервантов и трансжиров», - резюмировал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нужно периодически проверять свой уровень холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вячеслав Колиев
Вячеслав Колиев
Здоровье
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Жито назвал привычки, ведущие к инфаркту миокарда
Кардиолог Халимова назвала категории продуктов, вызывающие атеросклероз
Кардиолог Новиков перечислил губительные для сердца привычки
Теги : атеросклероз, вредные привычки, Вячеслав Колиев